Crnogorski fudbaleri pobijedili Izrael

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Šijenu selekciju Izraela 1:0, u utakmici drugog kola elitne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Tom pobjedom, prvom na turniru, crnogorski fudbaleri ostali su u trci za prvo mjesto i plasman na šampionat.

Odlučujući pogodak postigao je Vasilije Adžić u šestom minutu sudijske nadoknade.

Crna Gora je na startu turnira poražena od Norveške 2:1.

U drugom meču grupe 3 Bosna i Hercegovina i Norveška igrali su 2:2.

Crna Gora će u posljednjem kolu, u utorak, igrati protiv Bosne i Hercegovine.

Plasman na završni turnir u Sjevernoj Irskoj izboriće samo pobjednik grupa.

