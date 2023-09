Crnogorski džudosti bez medalje na EP u Hagu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti bez medalje završili su nastup na juniorskom prvenstvu Evrope u Hagu.

U kategoriji do 100 kilograma, Andrija Martinović je na startu pobijedio Stefana Simića iz Srbije, dok je u drugom kolu izgubio od Francuza Matijasa Enžliona.

Francuski borac se u nastavku turnira domogao finala, u kojem je poražen od Italijana Žana Karletija.

U kategoriji preko 100 kilograma, Stefan Kovinić je u prvom kolu bio slobodan, dok je u drugom izgubio od Čeha Tomasa Raške.

U prvom kolu zaustavljena je Jovana Mrvaljević, koja je u kategoriji preko 78 kilograma izgubila od Paula Pastiu iz Rumunije.

Šampionat u Hagu okupio je 366 takmičara iz 43 država.

