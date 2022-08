Crnogorski džudisti na SP u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Sarajevo će od četvrtka do nedjelje biti domaćin Svjetskog kadetskog prvenstva, na kojem će nastupiti i crnogorska džudo reprezentacija, saopšteno je iz Džudo saveza.

Crnu Goru predstavljaće šest takmičara – po troje u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Nastupiće Mihailo Senić (do 66), Stevan Nikčević (do 73), Pavle Bulatović (do 90), Milana Stevanović (do 48), Andrijana Šutović (do 52) i

Mia Božinović (do 57).

Već sjutra na tatami će prvi predstavnici Crne Gore.

Nastupiće Mihalio Senić, Milana Stevanović i

Andrijana Šutović.

U petak će se takmičiti Mia Božinović i Stevan Nikčević, dok će poslednjeg takmičarskog dana u pojedinačnoj konkurenciji, u subotu, na tatami Pavle Bulatović.

Ekipu na prvenstvu pratiti član Stručno trenerske komisije Džudo saveza Goran Dobrović, a pomagaće mu Ivana Milović.

Šampionat u Sarajevu okupio je 484 takmičara iz 60 država i pet kontinenata.

