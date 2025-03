Crnogorske rukometašice u grupi sa Islandom, Portugalom i Farskim Ostrvima

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama za EHF Euro 2026 igraće u grupi 4 protiv Islanda, Portugala i Farskih Ostrva, odlučeno je danas žijebom u rumunskom gradu Kluž-Napoka.

Crnogorske rukometašice žrijebane su iz prvog šešira i apsolutne su favoritkinje u grupi 4, u kojoj su protivnici selekcije koje nijesu uspjele da izbore plasman u glavnu rundu na posljednjem EHF Euro 2024.

Farska Ostrva i Island su bili treći u svojim grupama, dok je Portugal kao posljednji u grupi završio učešće na smotri najboljih selekcija Evrope.

Žrijebom su određeni sastavi šest kvalifikacionih grupa sa po četiri selekcije.

Dvije prvoplasirane selekcije iz svih grupa, kao i najbolje četiri trećeplasirane selekcije izboriće plasman na EHF Euro 2026.

Prvi termin kvalifikacija je od 15. do 19. oktobra ove godine, drugi termin je 4.-8. mart naredne godine, dok su posljednja dva kola kvalifikacija na programu od 8. do 12. aprila 2026.

U grupa 1 igraće Francuska, Hrvatska, Kosovo i Finska, u grupi 2 Holandija, Švajcarska, Italija, Bosna i Hercegovina, dok su u trećoj grupu svrstani Njemačka, Slovenija, Sjeverna Makedonija i Belgija.

Grupu 5 čine Švedska, Srbija, Ukrajina i Litvanija, dok su u grupi 6 Španija, Austrija, Grčka i Izrael.

Već sada poznato je osam učesnika EHF Euro 2026, dok će ostalih 16 biti poznato nakon kvalifikacija.

Evropsko prvenstvo 2026. godine biće odigrano od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj.

