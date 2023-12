Crnogorske rukometašice sjutra sa Mađarskom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Helsingborgu sa Mađarskom utakmicu trećeg kola B grupe Svjetskog prvenstva u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj.

Biće to duel za prvo mjesto u grupi, nakon što su obje selekcije ostvarile ubjedljive pobjede u prva dva kola.

Golmanka Marina Rajčić smatra da Mađarska ima bolju reprezentaciju nego prethodnih godina.

“Mađarska mi izgleda mnogo bolje nego što je izgledala prije par godina i ima mnogo jači tim. Na svakoj poziciji imaju jake igrače, dobru zamjenu. Smatram da će sjutrašnja utakmica biti jaka, da će nam trebati dosta fokusa, snage, da privedemo utakmicu kraju i riješimo je u našu korist”, rekla je Rajčić.

Pivot Bobana Klikovac kazala je da su

pobjede na startu šampionata važne za samopouzdanje reprezentacije.

Govoreći o narednom rivalu, ona je naglasila da je za crnogorsku reprezentaciju duel sa Mađarskom najbitniji meč do sada.

“Obje ekipe bore se da prenesu maksimalan broj bodova. Nadam se da će nas to podstaći da uđemo fokusiranije u duel, za razliku od prethodna dva meča. Mađarska je stabilnija i kvalitetnija ekipa, što nama odgovara, jer je to taj evropski stil. Vjerujem u pobjedu, sigurna sam da će svaka od nas odraditi svoj dio posla”, zaključila je Klikovac.

Duel Crne Gore i Mađarska u Helsingborg areni počeće u 20 sati i 30 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS