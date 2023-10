Crnogorske rukometašice sjutra protiv Bugarske

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Šumenu protiv Bugarske utakmicu drugog kola šeste grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske rukometašice slavile su na startu protiv Turske 39:23, dok je Bugarska u Zrenjaninu izgubila od Srbije 40:16.

Lijevo krilo Ivona Pavićević kazala je da crnogorska selekcija i u Šumenu ide na pobjedu.

“Vjerujem da će biti isto kao protiv Turske”, rekal je Pavićević.

Govoreći o duelu sa Turskom, ona je istakla da je svaka rukometašica pružila maksimum i iskoristila šansu na pravi način.

“To je odlično s obzirom da nas očekuje Svjetsko prvenstvo, biće dosta utakmica, teških mečeva i bitno je da imamo rotaciju. Potrebno je da svaka djevojka pruži doprinos”, rekla je Pavićević.

Nedjeljni duel u Šumenu poečeć u 16 sati.

U drugom meču te grupe sjutra u Ankari rivali će biti Turska i Srbija.

