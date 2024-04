Crnogorske rukometašice bolje od Paragvaja

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre u Parizu.

Crnogorske rukometašice savladale su večeras u Ulmu selekciju Paragvaja 30:25 (17:12).

Izabranice selektorke Bojane Popović upisale su planirane bodove, ali su do pobjede došle teže od očekivanog.

Vodile su tokom cijelog meča, imale su i po pet golova prednosti, ali su sredinom drugog poluvremena dozvolile rivalu da se vrati u meč i zaostatak svede na gol (22:21).

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Dijana Mugoša sa devet, dok je Jelena Despotović meč završila sa pet golova.

U selekciji Paragvaja najbolja je bila Insfran sa devet pogodaka.

U drugom meču prvog kola turnira u Ulmu selekcija Njemačke pobijedila je Sloveniju 31:25.

Za 13. april zakazan je duel sa Njemačkom (14.15), dok će se dan kasnije sastati sa Slovenijom (16).

Najbolje dvije selekcije sa turnira u Ulmu izboriće plasman na Igre u Tokiju.

Crnogorske rukometašice žele četvrtu olimpijsku vizu, nakon učešća na Igrama u Londonu 2012, Rio de Žaneiru 2016. i Tokiju 2021. godine.

