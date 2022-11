Crnogorske rukometašice bolje i od Njemačke

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici selekciju Njemačke 29:25 (15:12), u utakmici drugog kola D grupe Evropskog prvenstva.

Crnogorske rukometašice su tom pobjedom, drugom na šampionatu, potvrdile plasman u narednu rundu takmičenja i napravile odlučujući korak ka prvom mjestu u grupi.

Na startu Evropskog prvenstva, prije dva dana, slavile su protiv Španije 30:23.

Njemačka je upisala prvi poraz, nakon što je na startu bila bolja od Poljske 25:23.

Izabranice selektorke Bojane Popović odigrale su još jedan dobar meč, u osmom minutu preuzeli su vođstvo, koje nijesu ispuštali do kraja.

Crnogorska reprezentacija je, nakon vođstva Njemica od 3:1, napravila seriju od 5:0 i povela 6:3 u 11, dok je razlika u 21. minutu iznosila četiri gola (12:8).

Prednost od četiri gola (14:10) bila je i u 27, kao i dva i po minuta kasnije (15:11).

Početak drugog poluvremena donio je bolju igru njemačke selekcije, koja je u 36. minutu usojela da izjednači (16:16).

Crnogorska selekcija sa tri vezana pogotka u 44. minutu ponovo je stekla tri gola prednosti (20:17), koje je u 50. povisila na 24:20 i praktično već tada riješila pitanje pobjednika.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Đurđina Jauković sa devet, dok su po četiri gola postigli Ivona Pavićević, Đurđina Malović i Itana Grbić.

U njemačkoj selekciji po sedam pogodaka postigli su Alina Grisels i Emili Bolk.

U drugom meču te grupe, u 20 sati i 30 minuta, sastaće se Španija i Poljska.

Poljska će biti naredni rival crnogorskim rukometašicama, u srijedu u 18 sati.

Plasman u glavnu rundu, nakon tri odigrana kola, izboriće tri selekcije iz grupe.

