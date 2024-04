Crnogorske rukometašice bez olimpijske vize

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira na Olimpijske igre u Parizu.

Crnogorske rukometašice poražene su danas u Ulmu, u posljednjem kolu kvalifikacionog turnira, od Slovenije 30:26 (14:11) i nastup u grupi završile su kao trećeplasirane.

Slovenija, koju sa klupe predvodi Dragan Adžić, osvojila je drugo mjesto i izborila prvi nastup na Olimpijskim igrama.

Crnogorska selekcija je, kao i u prethodna dva duela, ponovila loše izdanje u napadu, bez rješenja za odbranu Slovenki.

Falilo je koncentracije, ideje i kvalitetnih rješenja u napadu, više sportske drskorsti i požrtvovanosti. Bilo je dosta dosta ishitrenih šuteva, pa je još jedno izuzetno izdanje golmanke Armel Atingre ostalo bez rezultata.

Crnogorske rukometašice samo jednom, na startu meča, izjednačile su rezultat na 1:1, uspjele su i dva puta da zaostatak svedu na gol ili dva, ali su imale i zaostatak od sedam golova.

Sloveniju su do pobjede i istorijskog uspjeha Tjaša Stanko i Ana Gros sa po sedam golova.

U crnogorskoj selekciji najefikasije su bile Dijana Mugoša sa sedam i Matea Pletikosić sa šest, Itana Grbić postigla je pet, a gol manje Tatjana Brnović.

