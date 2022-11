Crnogorske rukometašice bez finala

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u finale 16. Evropskog prvenstva.

Crnogorske rukometašice poražene su danas u Ljubljani, u polufinalnom meču, od Danske 27:23 (14:10)

Slabija realizacija u napadu i duži periodi bez datog gola, sredinom prvog i drugog poluvremena, koštali su crnogorsku selekciju povoljnijeg rezultata i finala.

Crnogorske rukometašice nijesu imale rješenja za agresivnu odbranu Danske, predvođenu i večeras odličnom Sandrom Toft na golu.

Danska sa dužom klupom i kvalitetnijom rotacijom zaustavila je crnogorska krila i konekciju sa pivotom, konstantno pritiskala bekove i onemogućavala ih da prodorima ugroze gol.

Crna Gora je bolje počela meč i sa tri vezana gola povela 6:3 u osmom minutu.

Uslijedio je pad u igri izabranica selektorke Bojane Popović, koje su devet minuta bile bez gola.

Danska je serijom od 5:0 povela 8:6 u 15, u 22. bilo je 11:7, a prednost od četiri pogotka bila je i na poluvremenu (14:10).

Crnogorske rukometašice su početkom nastavka zaigrale bolje i serijom od 4:0 posljednji put izjednačile (14:14).

Kao i u prvom dijelu uslijedio je pad u napadu, što je Danska iskoristila i povela 20:15, a time i praktično već tada riješila pitanje pobjednika.

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Ema Fris sq sedam, dok je gol manje postigla Mia Hojlund.

U crnogorskoj reprezentaciji po sedam pogodaka postigle su Đurđina Jauković i Itana Grbić.

U drugom polufinalnom duelu, u 20 sati i 30 minuta, sastaće se Francuska i Norveška.

Finalni, kao i meč za treće mjesto, na programu su u nedjelju.

