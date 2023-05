Crnogorske odbojkašice sjutra u Portu protiv Portugala

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Portu protiv Portugala utakmicu drugog kola B grupe Srebrne lige Evropske odbojkaške konfederacije (CEV).

Obje selekcije ostvarile su pobejde na startu takmičenja.

Crnogorske odbojkašice savladale u Toršavnu selekciju Farskih Ostrva 3:0 (25:9, 25:7 i 25:20), dok je Portugal bio maksimalan protiv Gruzije 3:0 (25:13, 25:12 i 25:18).

Duel u Portu počeće u 16 sati.

U junu, odbojkašice očekuje meč sa Gruzijom u dvorani Verde 3.juna, potom gostovanje istom rivalu sedam dana kasnije i utakmice sa Portugalom (14.jun) i Farskim Ostrvima (16.jun) u Herceg Novom.

U grupi A rivali su selekcije Austrije, Letonije, Estonije i Sjeverne Makedonije.

Po dvije najbolje repezentacije iz obje grupe obezbijediće plasman na finalni turnir.

