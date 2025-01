Crnogorske odbojkašice poražene nakon pet setova

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Sofiji od Bugarske 3:2 (25:23, 21:25, 25:22, 22:25 i 15:13), u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je prvi poraz crnogorske elekcije na turniru, nakon jučerašnjeg startnog trijumfa protiv Srbije 3:0.

Najbolja crnogorska odbojkašica bila je Klara Đukić sa 20 osvojenih poena, a pratile su je Jana Mrdak sa 13 i Elena Jovanović sa 11.

Kod Bugarske najefikasnija bila je Darina Ivanova sa 18 poena.

Crnogorsku selekciju trećeg dana turnira sjutra očekuje duel sa pionirkama Rumunije (14.00).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS