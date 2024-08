Crnogorske košarkašice zaustavljene u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u finale pretkvalifikacionog turnira u Meksiku.

Crnogorske košarkašice poražene su večeras u Meksiko sitiju, u polufinalnom meču, od Južne Koreje 88:66.

Tim porazom, prvim na turniru, izabranice selektorke Jelene Škerović ostale su bez šansi da se bora za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Korejke su opravdale očekivanja i već u prvoj četvrtini stigle do dvocifrene prednosti.

Razlika je u finišu druge četvrtine iznosila 22 (47:25), u nekoliko navrata bilo je i 25, sve do rekordnih 26 poena.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Marija Leković sa 17 poena, dok su po 11 dodale Milica Jovanović, Anastasija Drobnjak i Maja Bigović, koja je imala i deset skokova.

Crna Gora je plasman u polufinale izborila kao prvoplasirana u B grupi, nakon pobjeda protiv Novog Zelanda, Mozambika i Meksika.

Plasman u kvalifikacije izboriće najbolja selekcija sa turnira, a Južna Koreja će u finalu igrati sa boljim iz duela Meksika i Češke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS