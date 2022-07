Crnogorske košarkašice u polufinalu EP

Podgorica, (MINA) – Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva B divizije u Skoplju.

Izabranice Vladana Radovića savladale su večeras u četvrtfinalnom meču selekciju Norveške 85:35.

Crnogorske košarkašice su neizvjesnost oko pobjednika riješile već u prvoj četvrtini, koju su dobile 24:4.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Jovana Savković sa 16, dok su po 11 poena ubacile Ksenija Šćepanović i Marija Leković.

Dvocifrena je bila i Anastasija Drobnjak sa deset koševa.

Rival crnogorskoj selekciji u meču za finale i plasman u A diviziju je reprezentacjia Izraela, koja je u četvrtfinalnom meču pobijedila Grčku 65:57.

Polufinalni duel na programu je sjutra u 21 sat.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS