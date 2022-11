Crnogorske košarkašice pobijedile u Kopenhagenu

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Kopenhagenu selekciju Danske 67:60, u utakmici F grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2023. godine.

Tom pobjedom, drugom u dosadašnjem dijelu kvalifikacija, crnogorske košarkašice ostvarile su veliki korak ka prvom mjestu u grupi i plasmanu na šampionat.

Izabranice selektorke Jelene Škerović slavile su i protiv Austrije u gostima 70:60.

Crnogorska selekcija nadigrala je rivala, u sedmom minutu preuzela je vođstvo i nije ga ispuštala do kraja.

U 12. minutu prvi put stekla je dvocifrenu prednost (24:14), a pitanje pobjednika riješila je početkom posljednje četvrtine kada je razliku uvećala na 18 poena (54:36).

Domaćin je do kraja uspio da smanji zaostatak, ali ne i da ugrozi trijumf crnogorske reprezentacije.

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Jelena Dubljević sa 23, Božica Mujović ubacila je 13, a poen manje Sofija Živaljević.

U danskoj selekciji najbolja je bila Marija Jespersen sa 30 koševa.

Crnogorsku reprezentaciju do kraja kvalifikacija očekuju dueli pred svojim navijačima sa Austrijom 9. februara i četiri dana kasnije sa Danskom.

