Crnogorske košarkašice naredna dva dana sa Mađarskom

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore pripreme za pretkvalifikacioni turnir za Svjetsko prvenstvo nastaviće duelima sa Mađarskom, u četvrtak i petak u Podgorici, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Biće to prvi testovi za podmlađenu selekciju uoči turnira u Meksiku.

Crnogorska reprezentativka Dragana Živković kazala je da je zadovoljna pripremama, navodeći da su sve djevojke došle sa ogromnim motivom i svaka od njih želi da zamisli stručnog štaba sprovode u djelo.

“Nakon uvodnog dijela tokom dvije sedmice, sada sa nestrpljenjem očekujemo prve utakmice. S obzirom da smo dodatno podmlađeni i oslabljeni, jer nema Amerikanki, sigurno da će nam mečevi protiv Mađarske dobro poslužiti da vidimo gdje smo trenutno i na čemu moramo da radimo do polaska za Meksiko”, kazala je Živković.

Nekadašnja kapitenka Budućnost Bemaxa, koja je minule sezone osvojila duplu krunu u Rumuniji sa Konstancom, istakla je da je svjesna istorijske šanse za crnogorske košarkašice da se domognu kvalifikacija za Mundobasket.

Crna Gora biće u grupi B, gdje su pored domaćina, Meksika, još selekcije Novog Zelanda i Mozambika.

U pretkvalifikacijama igraju još: Koreja, Mali, Češka i Venecuela, koji čine grupu A.

Najbolja dva tima iz svake grupe kvalifikovaće se za polufinale, dok će se pobjednik turnira plasirati u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

“Za razliku od ranije, kada je ljeto obično rezervisano za Eurobasket, sada je nešto novo za sve nas. Prvi put imamo priliku da budemo u trci za Mundobasket. Baš zbog toga, motiv je na najvećem nivou, jer je ovo istorijska prilika za našu reprezentaciju, a za svaku od nas prvi put da osjetimo mečeve protiv selekcija sa drugih kontinenata”, rekla je Živković.

Obje utakmice sa Mađarskom biće odigrane u Sportsko-kulturnom centru Univerziteta, a počeće u 19 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS