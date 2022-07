Crnogorske košarkašice izborile finale i A diviziju

Podgorica, (MINA) – Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale Evropskog prvenstva B divizije u Skoplju i izborila plasman u viši rang takmičenja.

Izabranice Vladana Radovića savladale su večeras u polufinalnom meču selekciju Izraela 81:71.

Do finala i A divizije crnogorske košarkašice došle su sa maksimalnim učinkom.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Marija Leković sa 25, Jovana Savković je ubacila 15, a poen manje Zorana Radonjić.

U izaelskoj selekciji najbolja je bila Eden Zipel sa 21 košem.

Rival crnogorskoj selekciji u finalu biće Turska, koja je u polufinalnom meču savladala Sloveniju 60:59.

