Crnogorske kadetkinje ubjedljive na startu SP

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore ostvarila je ubjedljivu pobjedu na startu Svjetskog prvenstva za igračice do 18 godina u Sjevernoj Makedoniji.

Crnogorske kadetkinje savladale su danas u Skoplju, u prvom kolu A grupe, selekciju Alžira 38:16.

Crna Gora je opravdala ulogu favorita, od starta je bila evidentnu velika razlika u kvalitetu, a konačan rezultat najbolje odslikava dešavanja na terenu.

U strijelce se upisalo 13 djevojaka – Lana Pavićević i Nadja Micevski bile su najefikasnije sa po šest, dok su po gol manje postigle Maša Mitrović i Jelena Vukčević.

Istakla se i golman Marija Marsenić sa 14 odbrana.

Crna Gora sjutra će u drugom kolu igrati protiv Islanda.

