Crnogorske kadetkinje u finalu

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće u finalu kadetskog Mediteranskog prvenstva u Podgorici.

U posljednjem kolu grupne faze šampionata savladala je Sloveniju 24:12 (6:4, 10:5 i 8:3) i osvojojila maksimalnih pet bodova – dva za pobjedu i po bod za svaku dobijenu trećinu.

Prvi dio šampionata završila je sa šest pobjeda i dva poraza.

Slavila je i protiv Italije, Kosova, Slovačke, Turske i Rumunije.

Upisale su i poraze od Hrvatske i Španije.

Španija će biti rival crnogorskim rukometašicama u finalu, u 16 sati i 30 minuta u dvorani Verde.

Do finala stigla sa sedam pobjeda i samo jednim porazom.

U duelu protiv Slovenije, crnogorsku reprezentaciju do pobjede vodile su Andrea Dragnić i Ivana Savić sa po pet golova, dok su po četiri upisale Maša Ulićević i Anđelina Orbović.

Sjajna na golu bila je Maša Dubljević sa 15 odbrana.

