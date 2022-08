Crnogorske kadetkinje bez četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije za košarkašice do 16 godina.

Crnogorske kadetkinje su večeras u Podgorici, u trećem kolu, poražene od Bugarske 70:64 i zahvaljujući slabijoj koš-razlici takmičenje u B grupi završile kao trećeplasirane.

Isti učinak kao Crne Gora, po dva trijumfa i poraz, imale su Turska i Bugarska.

Izabranicama selektora Petra Stojanovića, koje su u prva dva kola savladale Tursku 60:58 i Norvešku 59:24, za plasman među osam najboljih bio je dovoljan i poraz od pet koševa razlike.

Bugarsku je do pobjede vodila Denisa Manolova sa 33 koša.

U crnogorskoj selekciji najbolja je bila Jelena Bulajić sa 25, dok je Atina Radević ubacila 14 poena.

Crnogorska selekcija u nastavku šampionata igraće za plasman od devetog do 16. mjesta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS