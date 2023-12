Crnogorske fudbalerke preko Kipra do plej-ofa

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici selekciju Kipra, u posljednjem, šestom kolu, premijernog izdanja Lige nacija.

Izabranice selektora Mirka Marića tom pobjedom, četvrtom u grupi C3, kao drugoplasirane izborile su plasman u plej-of za plasman u viši rang.

Crnogorske fudbalerke prvi međusobni duel u gostima dobile su 2:0, a takmičenje u grupi završile su sa četiri trijumfa i dva poraza.

Slavile su i u oba duela protiv Farskih Ostrva (1:0 i 9:0), a oba meča izgubile su od Azerbejdžana (1:0 i 3:0).

Do pobjede i plej-ofa došle su golovima Slađane Bulatović u 46. i Armisa Kuć u 74. minutu.

Prvo mjesto u grupi ranije je obezbijedio Azerbejdžan, koji je u posljednjem kolu savladao Farska Ostrva 1:0.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS