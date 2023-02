Crnogorske fudbalerke 15. i 18. februara protiv Moldavije

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore odigraće 15. i 18. februara dvije prijateljske utakmice sa Moldavijom, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Crnogorskoj selekciji ti mečevi u sklopu su priprema za nastup u premijernom izdanju UEFA Lige nacija.

Selektor Mirko Marić za te duele pozvao je 26 igračica.

Na spisku su:

golmani – Anastasija Krstović (Sent Mihalj, Mađarska), Svetlana Miličić (Breznica) i Ajša Kalač (Budućnost);

odbrana: Jovana Vučinić (Breznica), Ivana Boričić, Tanja Malesija (Budućnost), Maja Šaranović (Vlaznija, Albanija), Marija Maraš (Medik Konin, Poljska), Helena Božić (Dinamo Moskva, Rusija), Milica Radunović (Kluž, Rumunija), Andrea Janjušević (Ekonomist) i Aleksandra Popović (bez kluba);

vezni red: Jelena Sarić, Jovana Sarić (Ekonomist), Jasna Đoković (Split, Hrvatska), Darija Đukić (Maritimo, Portugal), Jelena Karličić (Bordo, Francuska), Jelena Vujadinović, Nađa Đurđevac (TSC Kanjiža, Srbija) i Sara Simonović (Budućnost);

napad: Nikolina Caković (Politehnika, Rumunija), Anđela Tošković (Crvena zvezda, Srbija), Jelena Petrović (Breznica), Armisa Kuč (FOMGET, Turska), Slađana Bulatović (Minavi, Japan) i Nađa Stanović (Čarni Sosnovjec, Poljska).

Selektor Marić kazao je da stručni štab želi da iskoristi FIFA “prozor” i okupi reprezentaciju.

“Da ga iskoristimo u što kvalitetnijem radu i tako krenemo u proces priprema za ono što nas čeka u Ligi nacija. Već od prve utakmice sa Moldavijom krenućemo da tražimo način na koji ćemo igrati u Ligi nacija, gdje nas čekaju protivnici koji su u našem rangu. Sve igračice, osim Medine Dešić, su tu i daćemo šansu svima, kako bismo mogli da vidimo na koga možemo da računamo u budućnosti”, kazao je Marić.

Okupljanje reprezentacije zakazano je za 13. februar.

