Crnogorska reprezentacija sa 39 karatista na EP u Poljskoj

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Poljskoj predstavljaće 39 karatista – 28 u borbama i 11 katama, saopšteno je iz Karate saveza.

Šampionat u poljskom gradu Bjelsko-Bjala na programu je od 7. do 9. februara, a okupiće 1.171 karatista iz 49 država.

U katama nastupiće kadeti Uroš Stevović (Grbalj) i Neda Beljkaš (Potoci), juniori Benjamin Aljošević (Bar) i Katarina Vlahović (Iskra) i mlađi seniori

Nikola Milić (Bar) i Arijana Kočan (Bar).

U ekipnoj konkurenciji takmičiće se kadetko-juniorski timovi Benjamin Aljošević, Aleksa Janjić, Ajsel Gershwitz i Aleksa Barjaktarović, odnosno Viktorija Raičević, Mia Ramović i Katarina Vlahović.

U borbama, u konkurenciji kadeta, nastupiće Šćepan Ivanović (Bijela, do 52), Demir Pivić (Bijela, do 57), Nemanja Gecaj (Shotokan tim, do 63), Andrija Kosović (Bar, preko 70), Kenan Hodžić (Bar, preko 70), Vasilija Bijelović (Fokus, do 47), Katarina Đukić (Gorštak, do 54), Mina Boričić (Omladinac, do 61) i Ivona Vlahović (Gorštak, preko 61),

U konkurenciji juniora za medalje boriće se Balša Danilović (Gorštak, do 55), Jusuf Saljiu (Omladinac, do 61), Vuk Vučinić (Iskra, do 68), Anes Arifaj (Iskra, do 76), Mihailo Gojaković (Iskra, +76), Jelena Miladinović, (Vukovi, do 48), Lana Vukčević (Omladinac, do 53), Nađa Boričić (Omladinac, do 59), Una Raković (Omladinac, do 66) i Jovana Damjanović (Omladinac, preko 66).

Tradiciju dobrih rezultata i osvajanja medalja pokušaće da nastave i mlađi seniori Helena Backović (Omladinac, do 55), Anja Nikolić (Fokus, do 61), Jovana Stojanović (Bratstvo, do 68), Mariam Zahrane (Bar, +68), Balša Vojinović (Iskra, do 60), Ognjen Bjelajac (Omladinac, do 67), Lazar Jovović (Bar, do 75), Dušan Bijelić (Bar, do 84) i Lazar Potpara (Fokus, preko 84).

Predvodiće ih selektori Biserka Radulović i Milena Milačić u katama, a Žarko Raković, Dejan Ivanović i Almir Cecunjanin.

Stručini štab činiće i pomoćni trener Marko Vašalić.

Prvog takmičarskog dana, u petak, na tatami će kataši u svim uzrasnim kategorijama i kadeti u borbama.

Za subotu predviđeni nastupi kata timova i borbe u konkurenciji juniora i mlađih seniora, dok su u nedjelju finalni mečevi.

