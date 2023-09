Crnogorska reprezentacija bolja od San Marina

Podgorica, (MINA) – Futsal reprezentacija Crne Gore savladala je večeras San Marino rezultatom 2:1, u prvom kolu međunarodnog turnira u Poreču.

Crnogorska selekcija do trijumfa došla je golovima Pavla Vukčevića u drugom i Gorana Davidovića u 21. minutu.

Jedini pogodak za San Marina postigao je Andrea Erkolani šest minuta prije kraja.

Selektor Sveto Ljesar kazao je da je crnogorska selekcija zasluženo pobijedila, ali da nije zadovoljan kako je odigrala u nekim djelovima utakmice.

“U tim periodima smo bili dosta nemirni u pasu, lopta nas nije slušala. I pored toga, pobjeda nije dolazila u pitanje u niti jednom trenutku. Sjutra nas očekuje mnogo zahtjevniji meč protiv Zambije, gdje se nadam da ćemo biti na višem nivou nego danas”, kazao je Ljesar.

Duel Crne Gore i Zambije igra se sjutra u 16 sati.

