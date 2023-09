Crna Gorta sjutra protiv Farskih Ostrva

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Toršavnu protiv Farskih Ostrva na startu premijernog izdanja Lige nacija.

Duel grupe C3 počeće u 19 sati.

Crnu Goru četiri dana kasnije, 26. septembra na DG areni, očekuje duel sa Azerbejdžanom.

U toj grupi je i selekcija Kipra.

Crnogorska selekcija prvi zvanični meč odigrala je protiv Farskih Ostrva – 4. aprila 2013. godine, na startu pretkvalifikacionog turnira za SP i remizirala 3:3.

Još jednom su Crna Gora i Farska Ostrva igrale u zvaničnoj utakmici – u aprilu 2017. godine, u preliminarnoj rundi kvalifikacija za Mundijal.

Farska Ostrva su bila domaćin turnira i slavila su 2:1.

