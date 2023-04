Crna Gora u prvom šeširu

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore naćiće se u prvom šeširu na žrijebu kvalifikaciionih grupa za Evropsko prvenstvo koje će 2024. godine biti odigrano u Švajcarskoj, Austriji i Mađarskoj.

Žrijeb će biti održan 20. aprila u Cirihu u 17 sati, a kuglice će izvlačiti i bivša kapitenka crnogorskog tima Jovanka Radičević.

U prvom šeširu su još Francuska, Danska, Njemačka, Holandija, Švedska, Španija i Hrvatska.

Drugi šešir čine Rumunija, Slovenija, Srbija, Poljska, Češka, Sjeverna Makedonija, Slovačka i Island, u trećem su Portugal, Ukrajina, Turska, Italija, Farska Ostrva, Litvanija, Grčka i Kosovo, a u četvrtom Izrael, Finska, Luksemburg, Bosna i Hercegovina, Letonija, Azerbejdžan i Bugarska.

Selekcije će biti podijeljene u sedam grupa sa po četiri i jednom grupom sa tri tima.

Prve dvije reprezentacije iz svake grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane, izboriće plasman na šampionat.

Nastup na šampionatu, osim tri domaćina, osigurala je Norveška kao aktuelni šampion Starog kontinenta.

Kvalifikacije počinju u oktobru ove godine.

