Crna Gora u novembru sa Slovenijom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore 20. novembra odigraće prijateljski meč sa Slovenijom, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da će utakmica biti odigrana u Sloveniji, ali da će mjesto i vrijeme odigravanja biti naknadno utvrđeno.

Biće to treći međusobni duel seleniorskih reprezentacija te dvije države.

Prvi meč odigran je u avgustu 2008. godine u Podgorici i završen je 1:1.

Prednost domaćinu donio je Mirko Vučinić sa bijele tačke, da bi u finišu prvog dijela susreta Dare Vršič postavio konačnih 1:1.

U drugom duelu, koji je takođe odigran na Gradskom stadionu u Podgorici, uspješnija je bila selekcija Slovenije i slavila 2:0.

Selekcija Slovenije trenutno zauzima 65. mjesto na FIFA rang listi i dva mjesta je bolje plasirana od Crne Gore.

Crnogorski najbolji tim u novembru će, osim protiv selekcije Slovenije, odigrati još jednu prijateljsku utakmicu.

