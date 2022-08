Crna Gora u Kaunasu sa Litvanijom

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Kaunasu protiv Litvanije utakmicu drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski košarkaši su na startu takmičenja u K grupi slavili protiv Bosne i Hercegovine 88:69.

Uoči gostovanja Litvaniji izabranici selektora Boška Radovića imaju pet pobjeda i dva poraza.

Litvanija je na startu druge faze kvalifikacija slavila u gostima protiv Mađarske 88:78.

U dosadašnjem dijelu kvalifikacija upisala je šest pobjeda i poraz.

Duel u Kaunasu počeće u 18 sati i 30 minuta.

U ostalim mečevima K grupe rivali će biti Češka i Mađarska (18.15), odnosno Bosna i Hercegovina i Francuska (20.00).

