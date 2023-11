Crna Gora u grupi sa Brazilom i Kamerunom 

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama za Olimpijske igre igraće u Rigi, u grupi B, protiv Brazila i Kameruna, odlučeno je večeras žrijebom u Švajcarskoj.

U grupi A biće domaćin Letonija, Gruzija i Filipini.

Pobjednik turnira ide na Olimpijske igre.

U kvalifikacijama učestvuju 24 selekcije, koje će igrati na četiri turnira.

Na svakom turniru će biti po šest reprezentacija, koje će biti raspoređene u dvije grupe.

Pobjednici četiri turnira popuniće preostala četiri mjesta na Igrama.

Plasman na Olimpijske igre su obezbijedili Francuska, Sjedinjene Američke Države, Australija, Srbija, Njemačka, Južni Sudan, Kanada i Japan.

Kvalifikacije su na programu od 2. do 7. jula, a Olimpijske igre od 26. jula do 11. avgusta u Parizu.

U Valensiji, u A grupi, igraće Liban, Angola i Španija, a u B grupi Finska, Poljska i Bahami.

Na turniru u Atini, u A grupi, rivali će biti Slovenija, Novi Zeland i Hrvatska, a u B grupi Egipat, Grčka i Dominikanska Republika.

Grupu A u San Huanu činiće Meksiko, Obala Slonovače i Litvanija, dok će u B grupi igrati Italija, Portoriko i Bahrein.

