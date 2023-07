Crna Gora u četvrtfinalu, pobijeđena Hrvatska

Fukuoka, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Fukuoki.

Crnogorski vaterpolisti poijedili su danas u osmini finala selekciju Hrvatske 13:12 (2:3, 3:0, 4:5 i 4:4).

Reprezentacija Crne Gore je u meču sa puno preokreta potvrdila kvalitet i poslije nekoliko godina na zvaničnim takmičenjima pobijedila rivala jačeg od sebe.

U većem dijelu meča bila je u vođstvu, vodila je i 6:3, ali je dozvolila rivalu da serijom od 4:0 povede 7:6.

Crna Gora je ponovo povela 8:7, a u nastavku igralo se gol za gol.

Meč je ušao u dramatičan finiš, uslijedila je žestoka borba za svaku poziciju i loptu, za svaki šut.

Centar Vladan Spajić izborio je peterac, koji je realizovao Đuro Radović, a Marinić-Kragić četvrtim pogotkom ponovo poravnao na 11:11.

Nakon golova Đura Radovića i Konstantina Harkova bilo je 12:12, tačno dva minuta prije kraja.

Sjajni Dušan Matković je pogodio za 13:12, a onda su odbrana i golman Petar Tešanović sačuvali gol prednosti za veliku pobjedu i nastavak sna o medalji i Parizu.

Izabranike selektora Vladimira Gojkovića do pobjede protiv zvaničnog prvaka Evrope vodili su Đuro Radović i Dušan Matković sa po četiru, Aleksa Ukropina postigao je dva, a po gol Konstantin Averka, Aljoša Mačić i Vladan Spaić.

U hrvatskoj selekciji najbolji je bio Jerko Marinić Kragić sa četiri, Zvonimir Butić i Konstantin Harkov postigli su po tri, a po jedan Franko Lazić i Ante Vukićević.

Crna Gora će u četvrtfinalu, u utorak, igrati sa Grčkom.

