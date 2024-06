Crna Gora u četvrtfinalu EP, polovičan učinak u grupi

Linjano, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva – B divizije u Linjanu, a takmičenje u grupi završila je sa polovičnim učinkom – po dva trijumfa i poraza.

Crnogorski golbalistii u četvrtom kolu poraženi su danas od Poljske 10:5 i drugim porazom propustili su priliku da ostanu u trci za vrh tabele B grupe.

Izabranici selektora Nikole Čurovića slobodni su u petom kolu, pa će konačan plasman zavisiti od posljednja dva meča u grupi.

Poljska je sa tri trijumfa i maksimalnim učinkom u dosadašnjem dijelu takmičenja osigurala prvo mjesto u grupi.

Loše drugo poluvrijeme, mnogo tehničkih grešaka u odbrani i dva nerealizovana penala koštala su crnogorsku selekciju boljeg rezultata i plasmana u grupi.

Crna Gora je, nakon izjednačenog prvog dijela, u nastavku dugo bila u igri, ali je u samom finišu dozvolila rivalu da se odvoji i slavi nezasluženo ubjedljivu pobjedu.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Nikola Nikolić sa tri, dok je dva gola postigao Marko Nikolić.

Crnogorski golbalisti ranije danas savladali su Belgiju 9:6 i osigurali jedno od prva četiri mjesta u B grupi.

Slavili su juče i protiv Francuske 6:4, dok su izgubili od Švedske 7:3.

Francuska se pobjedom protiv Švedske uključila u borbu za četvrtfinale, a sjutra je očekuje duel sa Pojskom.

Za mjesto među osam najboljih iz B grupe igraće još Švedska i Belgija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS