Crna Gora u baražu protiv Belgije ili Italije

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igraće protiv Belgije ili Italije u baražu za Svjetsko prvenstvo, odlučeno je danas žrijebom u Kelnu.

Belgija i Italija u martu će biti rivali u pretkvalifikacijama.

Crna Gora će prvi meč igrati u gostima 8. ili 9. maja, dok je revanš u Crnoj Gori tri dana kasnije.

Crna Gora je nedavno na Evropskom prvenstvu završila na trećoj poziciji grupe C i osvojila 14. mjesto, čime je izborila i mjesto u prvom šeširu pred baraž za SP.

Crbogorski rukometaši na rukometnom šampionatu Evrope izgubili od Mađarske i Islanda, dok su savladali Srbiju.

Srbiju u baražu čeka dvomeč sa Španijom.

Svjetsko prvenstvo za rukometaše na programu je od 14. januara, do 2. februara 2025. godine u Hrvatskoj, Norveškoj i Danskoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS