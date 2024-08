Crna Gora startovala pobjedom u Meksiku

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu pretkvalifikacionog turnira za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Crnogorske košarkašice savladale su jutros u Meksiko sitiju, u B grupi, selekciju Novog Zelanda 88:64.

Crna Gora je na startu povela 5:0 i 7:2, ali je Novi Zeland uspio brzo da dođe do egala.

Izabranice selektorke Jelene Škerović su nakon trojke Bojane Kovačević i poena Maje Bigović u šestom minutu stekle prednost od šest poeba (14:8), dok je na kraju prve dionice bilo 16:12.

Novi Zeland je u nastavku zaigrao bolje u odbrani i serijom 9:0 uspio da preokrene rezultat na 21:16 u 13. minut.

Period od dva i po minuta bez koša prekinula je trojkom Kovačević, a uslijedila su i četiri vezana poena Dragane Živković za izjednačenje 23:23.

Sjajan period Živković je krunisala asistencijom za Milicu Jovanović, koja je trojkom donijela Crnoj Gori u 15. minutu ponovo vođstvo, prvo u drugoj dionici – 26:25.

To je bio početak serije (10:1), u kojoj je Jovanović vezala osam poena, a sa dvije trojke Crnu Goru lansirala na prednost od sedam poena (33:26).

Živković je pogodila za najveću razliku u prvom poluvremenu – 35:26, dok je na velikom odmoru bilo 37:32.

Izabranice Jelene Škerović u trećoj dionici napravile su ključan korak – dolazile su do lakih poena, imale dobre procente, a sa čak 29 poena uspjele su da naprave odlučujuću razliku.

Crna Gora je drugo poluvrijeme otvorila serijom 9:0, pa je nakon poena Maje Bigović u 22.minutu bilo 44:32, a idealnih pet minuta (ukupna serija 16:4) zaključila je Marija Leković za razliku od 17 poena (53:36).

U 27.minutu Sofija Živaljević ubacila je dvije vezane trojke (61:40), a idealnu četvrtinu zaključila je Kovačević sa pet vezanih poena – 66:45.

Razlika je u 35. minutu iznosila i 24 poena (75:51), dok je 38. bilo 85:58.

Kovačević je bila najefikasnija sa 18, Maja Bigović je dodala 16, Dragana Živković 11, dok je sa deset poena meč završila Milica Jovanović.

Drugog dana turnira crnogorske košarkašice su slobodne, dok ih u trećem kolu, u noći između srijede i četvrtka očekuje duel protiv Mozambika.

