Crna Gora sjutra u Bukureštu sa Rumunijom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Bukureštu protiv Rumunije utakmicu četvrtog kola Grupe B Lige nacija.

Crna Gora je prvi međusobni duel u Podgorici dobila 2:0.

U nastavku takmičenja poražena je u Helsinkiju od Finske 2:0, dok je sa Bosnom i Hercegovinom igrala 1:1.

Rumunija je izgubila i u Zenici od BIH 1:0, dok je pred svojim navijačima slavila protiv Finske 1:0.

Crna Gora i Rumunija šesti put biće rivali u zvaničnim duelima.

Bili su rivali u grupi, u istom takmičenju, 2018. godine. Duel u Ploještiju završen je 0:0, dok je Rumunija slavila u Podgorici 1:0.

U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, pobjednika nije bilo u Klužu (1:1), dok je pod Goricom slavila crnogorska selekcija 1:0, pogotkom Stevana Jovetića.

Utakmica u Bukureštu počeće u 20 sati i 45 minuta.

U drugom meču te grupe, u isto vrijeme u Zenici, sastaće se BIH i Finska.

