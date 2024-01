Crna Gora sjutra sa Španijom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Dubrovniku sa Španijom utakmicu drugog kola A grupe Evropskog prvenstva u Hrvatskoj.

Crna Gora je šampionat otvorila pobjedom protiv Francuske, nakon boljeg izvođenja peteraca, 20:19.

Peterci su odlučivali pobjednika i u duelu Hrvatske i Španije, koji je pripao domaćinu 14:12.

Španija je jedna od najjačih svjetskih selekcija, konstantno je u samom vrhu, a prije dvije u Budimpešti bila je svjetski prvak.

Centar Miroslav Perković kazao je da rival crnogorskih vaterpolista selekcija sa dosta individualnog kvaliteta.

“Sa odličnim sistemom igre koji godinama gaji i nadograđaje. Sigurno je dosta kvalitenija ekipa od Francuske, ali protiv njih možemo da tražimo šansu. I ta selekcija ima slabih tačaka i njih treba da napadnemo”, rekao je Perković.

On smatra da se sa Španijom mogu takmičiti u ritmu i plivanju, navodeći da su crnogorski vaterpolisti fizički odličnio spremni.

Duel u Dubrovniku počeće u 17 sati i 45 minuta.

U drugom meču te grupe, u 20 sati i 15 minuta, sastaće se Hrvatska i Francuska.

