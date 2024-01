Crna Gora sjutra sa Italijom za polufinale

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Zagrebu sa Italijom četvrtfinalni meč Evropskog prvenstva.

Italija je kao drugoplasirana u B grupi izborila direktan plasman u četvrtfinale, nakon pobjeda protiv Grčke i Gruzije i poraza od Mađarske.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića nakon boljeg izvođenja peteraca slavili su protiv Francuske i Hrvatske, a jedini poraz doživjeli su od Španije.

U osmini finala bili su ubjedljivi protiv Njemačke.

“Primarni cilj je ostvaren, plasirali smo se na Svjetsko prvenstvoi u Dohi i među osam najboljih u Evropi”, kazao je ljevoruki crnogorski reprezentativac Đuro Radović.

On je kazao da dobro poznaju Italiju, navodeći da su sa tom selekcijom igrali na Sardinija kupu.

“Nijesmo bili kompletni ni mi ni oni. Na kraju smo izgubili na peterce, ali mislim da to nije prava slika. Najbitnije je da zustavimo njihov indivindualni kvalitet, kontre i od starta da uđemo jako i agresivno u meč i bez respekta”, rekao je Radović.

On smatra da je Italija neočekivano poražena od oslabljene Mađarske.

“Malo nas je iznenadio taj poraz, dobro ih znamo. Očekujem jak i težak meč. Italijani nas ne mogu iznenaditi. Spremni smo i idemo na pobjedu”, rekao je Radović.

Centar Vladan Spaić, koji se vraća u tim nakon isključenja i meča suspenzije, kazao je da su igrači maksimalno fokusirani i da od četvrtfinala “kreće ono pravo”.

“Podigli smo nivo igre iz utakmice u utakmicu. Spremni smo za okršaj sa Italijanima, koji će nositi puno toga, prije svega borbu za medalju”, rekao je Spaić.

Duel u Zagrebu počeće u 20 sati i 15 minuta.

