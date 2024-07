Crna Gora sjutra sa Hrvatskom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra sa Hrvatskom na startu olimpijskog turnira u Parizu.

Prvi protivnik izabranika Vladimira Gojkovića je Hrvatska, po mnogima jedna od najjačih ekipa na planeti.

Hrvatska je zvanični prvak svijeta i vicešampion Evrope, koji je u Pariz stigao pojačan povratnikom u reprezentaciju, Marom Jokovićem.

Selektor Vladimir Gojković kazao je da su imali dva mjeseca dobrih priprema, radili dobro i puno kako bi igru doveli do najboljeg nivoa.

“Nadam se da će da ćemo na pravi način ući u olimpijski turnir i u taj meč sa Hrvatskom koji je težak. Ovdje nema lake utakmice. Možda nijesmo ni favoriti pred duel sa Hrvatima, ali kada uđemo u bazen imamo neko iskustvo pobjeda protiv njih u prethodnom periodu”, zaključio je Gojković.

Duel Crne Gore i Hrvatske počeće u 16 sati i 35 minuta.

U grupi A su još Italija, Grčka, Sjedinjene Američke Države i Rumunija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS