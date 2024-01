Crna Gora šestoplasirana na EP

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao šestoplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu u HRvatskoj.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su večeras u Zagrebu, u meču za peto mjesto, od Grčke 15:10.

Grčku selekciju do pobjede i petog mjesta vodio je Konstadinos Genidunijas sa četiri pogotka.

U crnogorskoj reprezentaciji po dva gola postigli su Aleksa Ukropina, Marko Mršić i Kanstantin Averka, a po jedan Draško Brguljan, Perković, Đuro Radović i Vasilije Radović.

Za zlatnu medalju i vizu za Pariz igraće Hrvatska i Španija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS