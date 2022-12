Crna Gora sa tri takmičara na EYOF-u u Italiji

Podgorica, (MINA) – Italijanska regija Friuli-Venecija Đulija od 21. do 28. januara biće domaćin 16. zimskog Evropskog olimpijskog festivala mladih (EYOF), na kojem će nastupiti i crnogorska delegacija, saopšteno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Crnu Goru će predstavljati alpski skijaši Petar Kasom, Anastasija Vukasović i Branislav Peković. i

Oni će se takmičiti u slalomu i veleslalomu.

Pravo nastupa imaju mladići i djevojke iz svih evropskih zemalja, uzrasta od 15 do 18 godina (rođeni od 2005. do 2009. godine).

Oni će se takmičiti u 12 zimskih olimpijskih sportova – alpskom skijanju, biatlonu, kros kantriju, karlingu, umjetničkom klizanju, skijaškom trčanju, nordijskoj kombinaciji, ski monteringu, snoubordu, skijaškim skokovima, hokeju na ledu i brzom klizanju.

Najavljeno je učešće oko 2.000 sportista iz 50 država Evrope.

