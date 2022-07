Crna Gora sa tri predstavnika na Balkanskom prvenstvu u Denizliju

Podgorica, (MINA) – Crnogorsku atletiku na juniorskom prvenstvu Balkana, 16. i 17. jula u Denizliju, predstavljaće troje atletičara, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Navodi se da će nastupiti članice mojkovačke Tare Vesna Kljajević i Aleksandra Zejak u bacanju kugle i Ognjen Marsenić iz beranskog kluba Lim u disciplini 100 i 200 metara.

Crnogorske takmičare u Turskoj predvodiće trener Marko Ristić.

Denizli će ugostiti oko 450 atletičara, do 20 godina, iz 22 države članice Balkanske atletske federacije.

