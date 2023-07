Crna Gora nosilac na žrijebu za SP

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će biti jedan od osam nosilaca na žrijebu za Svjetsko prvenstvo za rukometašice u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, saopšteno je iz Svjetske rukometne federacije (IHF).

Žrijeb će biti održan u četvrtak, u 15 sati i 30 minuta, u Geteborgu.

Crnogorske rukometašice kao bronzane medalje sa prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva su u povlašćenoj poziciji na žrijebu, a već je poznato da će u preliminarnoj fazi igrati u grupi B u švedskom Helsingborgu.

Svjetska rukometna federacija (IHF) objavila je da su specijalne pozivnice za učešće na planetarnoj smotri dobili Austrija i Island.

Žrijebom će biti određeni sastavi osam grupa, a plasman u glavnu rundu izboriće po tri prvoplasirane selekcije.

Crna Gora u drugoj fazi, u okviru novoformirane grupe I u Geteborgu, ukršta sa grupom A čiji nosilac je domaćin Švedska.

Nakon glavne runde sa četiri grupe po šest selekcija, slijedi četvrtfinale, u kojem bi izabranice selektorke Bojane Popović u slučaju plasmana među osam najboljih, igrale u Herningu.

Potencijalni protivnici u četvrtfinalu bile bi selekcije iz grupe III, a koju formiraju selekcije iz grupa E i F, čiji nosioci su Danska i Njemačka.

Za Crnu Goru to će biti sedmo učešće na prvenstvima svijeta, a najbolji rezultat je peto mjesto osvojeno na šampionatu u Japanu 2019. godine.

