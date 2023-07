Crna Gora neriješeno sa Danskom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igrala je danas sa Danskom neriješeno 29:29 (13:15), u utakmici trećeg kola D grupe juniorskog prvenstva Evrope u Rumuniji.

To je prvi remi crnogorskih rukometašica na šampionatu, nakon pobjeda u prva dva kola protiv Sjeverne Makedonije 33:29 i Češke 29:25.

Crna Gora je do izjednačenja u meču, kojem je imala zaostatak, ali i priliku da pobijedi, došla golom

Eme Kolić 19 sekundi prije kraja.

Danska je tokom meča imala i četiri gola prednosti, ali je Crna Gora u posljednjih deset minuta ušla sa minimalnim zaostatakom (24:23).

Minut i po prije kraja Jelena Vukčević je izjednačila na 28:28, da bi nakon novog vođstva Danske Kolić postavila konačan rezultat.

Danske rukometašice imale su posljednji napad, ali su ih izabranice trenera Igora Markovića odličnom odbranom natjerale na grešku.

Najefikasnija je bila Anđela Milošević sa sedam golova, Jelena Vukčević je postigla šest, a po jedan manje Nikolina Marković i Ema Kolić.

Istakle su se i golmanke Andrea Škerović sa šest i Marija Marsenić sa četiri odbrane.

Obje selekcije takmičenje će nastaviti u Glavnoj rundi, u koju će prenijeti po tri boda.

