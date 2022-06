Crna Gora napredovala tri mjesta

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore na junskoj rang listi Svjetske fudbalske federacije zauzima 67. mjesto sa 1.354,5 bodova, objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

To je za tri mjesta bolji plasman u odnosu na prethodni mjesec.

Crna Gora je između dvije rang liste dva puta pobijedila Rumuniju, poražena je od Finske i igrala neriješeno sa Bosnom i Hercegovinom.

Crnogorska selekcija na junskoj listi 2011. godine bila je najbolje plasirana i zauzimala je 16. mjesto.

Čelnu poziciju na junskoj FIFA rang listi preuzeo je Brazil sa 1.837 bodova.

Belgija je druga sa 1.821, dok Argentina zauzima treće mjesto sa 1.770 bodova.

Na četvrtoj poziciji je Francuska sa 1.764, peta je Engleska sa 1.737, a šesta Španija sa 1.716 bodova.

Među prvih deset su još Italija (1.713), Holandija (1.679), Portugal (1.678) i Danska (1.655).

Od reprezentacija bivše SFR Jugoslavije, Hrvatska je 15. (1.632), Srbija je 25. (1.549), na 57. mjestu je Bosna i Hercegovina (1.403), Sjeverna Makedonija je 64 (1.375), Slovenija zauzima 65. (1.372), a Kosovo 106. mjesto sa 1.178 boda.

