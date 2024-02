Crna Gora na startu protiv Islanda

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore takmičenje u Ligi nacija počeće 6. februara gostovanjem Islandu.

Žrijeb u Parizu juče je Crnu Goru svrstao u grupu B4 sa Islandom, Velsom i Turskom, a Evropska fudbalska asocijacija danas je objavila i raspored utakmica.

Izabranici selektora Roberta Prosinečkog tri dana kasnije pod Goricom ugostiće Vels.

Slijede dva gostovanja 11. oktobra u Turskoj i tri dana kasnije Velsu, dok će posljednje dvije utakmice odigrati pred svojim navijačima – 16. novembra sa Islandom i 19. oktobra sa Turskom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS