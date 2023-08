Crna Gora i Kosovo bez pobjednika

Podgorica, (MINA) – Ženske omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore i Kosova igrale su danas u Rožajama, u prijateljskom mečum, neriješeno 2:2.

Gošće su na stadionu Bandžovo brdo povele 2:0, golovima Aljbe Šabani u 40. i Besjane Zogaj u 81. minutu.

Na 2:1 smanjila je Sanija Pačariz u 89, a konačan rezultat postavila je Ivana Boričić u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Selektor Mirko Marić kazao je da može biti zadovoljan izdanjem crnogorskih fudbalerki, bez obzira što sz gubile 2:0.

“Oba ta gola primili smo u periodima naše dobre igre, više su to bile dvije nesmotrene greške koje je Kosovo iskoristilo. Ali, dobro smo igrali i nakon toga, uspjeli smo da se rezultatski vratimo, a posebno raduje želja i karakter koje su djevojke pokazale”, istakao je selektor Marić.

Crna Gora i Kosovo drugi meč odigraće u četvrtak, u deset sati, u Rožajama.

