Crna Gora eliminisala Dansku i izborila polufinale EP

Linjano, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva – B divizije u Linjanu.

Crnogorski golbalistii savladali su danas u četvrtfinalnom meču selekciju Danske 13:5.

To je treći trijumf izabranika selektora Nikole Čurovića, nakon što su u grupi slavili protiv Francuske 6:4 i Belgije 9:6.

Upisali su i poraze od Švedske 7:3 i Poljske 10:5.

U najboljem izdanju u Linjanu, crnogorski golbalisti potpuno su nadigrali rivala i tokom ciljelog meča bili u vođstvu, koje je iznosilo i devet golova.

Pitanje pobjednika riješili su serijom od 6:0 sa kraja prvog i početkom drugom poluvremena za vođstvo 11:3.

Junak trijumfa bio je Nikola Nikolić, koji je sa sedam golova podsjetio na izdanja kada je bio jedan od najboljih evropskih golgetera.

U strijelce po tri puta upisali su se i Miloš Ranitović i kapiten Marko Nikolić.

Rival u sjutrašnjem polufnalu biće Francuska, koja je u četvrtfinalnom meču iznenadila Grčku 13:5.

Drugi polufinalni par biće poznat nakon duela Poljska – Španija (10.30) i Portugal – Belgija (11.45).

Bolji iz polufinalnih duela izboriće više rang, a mjesta za A diviziju i šampionat u Finskoj ima još samo za osvajača bronzane medalje.

Crna Gora će sjutra igrati za povratak u A diviziju, iz koje je ispala prošle godine, nakon desetog mjesta na šampionatu u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS