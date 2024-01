Crna Gora domaćin Evropskog pojedinačnog prvenstva u šahu

Podgorica, (MINA) – Herceg Novi će od 7. do 20. novembra 2024. godine biti domaćin Evropskog pojedinačnog prvenstva u šahu, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Navodi se da dobijanje organizacije još jednog kontinentalnog šampionata potvrđuje ugled i poštovanje koje uživa Šahovski savez Crne Gore.

Predsjednik Šahovskog saveza, Jovan Milović, rekao je da je to još jedan veliki trenutak za crnogorski šah.

“EP u Herceg Novom, ne samo da će okupiti vrhunske šahiste cijelog kontinenta, već će i dati još jedan nezaboravan pečat našem radu i nastojanjima. Očekujemo da će Herceg Novi postati šahovska prestonica Evrope, pružajući ne samo izazovne partije na tablama, već i nezaboravan doživljaj ljubiteljima šaha iz cijelog svijeta”, rekao je Milović.

On je istakao da taj događaj označava kontinuitet šahovske tradicije u Crnoj Gori nakon uspješnih prethodnih evropskih šampionata.

“Crna Gora je prošle godine bila domaćin Pojedinačnog prvenstva Evrope za žene i Evropskog ekipnog prvenstva, koje je prema ocjenama svih učesnika i šahovskih zvaničnika, jednoglasno ocijenjeno kao najbolje ikada”, stoji u saopštenju šahovskog saveza.

Navodi se da će organizacija Pojedinačnog prvenstva Evrope dodatno će osnažiti aktivnosti Šahovskog saveza, koje zvanično počinju 6. februara – 76. Pojedinačnim prvenstvom Crne Gore.

Nagradni fond prvenstva iznosi 15.000 EUR, a očekuje se da bude najkvalitetnije u istoriji.

Najbolji crnogorski šahisti nadmetaće se u 11 kola po švajcarskom sistemu.

Šahovski savez najavio je brojne aktivnosti, navodeći kao prioritet akciju Šah u škole.

