Ćorsović pojačao Zagreb

Podgorica, (MINA) – Crnogorski rukometaš Miodrag Ćorsović naredne sezone nosiće dres Zagreba, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da je sa nekadašnjim prvakom Evrope potpisao ugovor na dvije godine.

Ćorsović je kazao da je prelazak u Zagreb novi iskorak u njegovoj karijeri.

“Dolazak u tako veliki klub i igranje u Ligi šampiona je ostvarenje jednog dijela mojih rukometnih snova. Čast mi je što ću biti dio takvog kluba kao što je PPD Zagreb”, Ćorsović nakon potpisivanja ugovora.

On je naglasio da Zagreb ima kvalitetan roster i da predstavlja odličan spoj mladosti i iskustva.

“Smatram da ćemo se iduće godine boriti za sve titule. Imperativ pobjede je prisutan na svakoj utakmici i sigurno da je zadovoljstvo igrati u takvoj atmosferi”, zaključio je Ćorsović.

Ona ima 23 godine i igra na poziciji pivota.

Na Svjetskom prvenstvu igrao je kao zamjena za povrijeđenog Nemanje Grbovića.

Ćorsović je karijeru počeo u Rudaru iz Pljevalja, igrao je i za Lovćen i slovenačku ekipu Trebnje.

