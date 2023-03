Čikago poražen u Los Anđelesu od Klipersa

Podgorica, (MINA) – Čikago, za koji nastupa Nikola Vučević, poražen je u Los Anđelesu od Klipersa 124:112, u jutros odigranom meču NBA lige.

Crnogorski košarkaš meč je završio sa 20 poena, uz osam skokova i pet asistencija.

Domaću ekipu, u kojoj je sedam igrača imalo dvocifren poenterski učinak, do pobjede vodio je Nikolas Batum sa 24, dok su Kavaj Lenard i Erik Gordon ubacili po 22 poena.

U ekipi Čikaga najefikasniji je bio Zek Levin sa 23, dok je Demar Derozan dodao 21 poen.

Denver je savladao Filadelfiju 116:111, a Nikola Jokić trijumf svog tima doprinio je sa 29. tripl-dablom u sezoni – 25 poena, 17 skokova i 12 asistencija.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Sakramento – Minesota 115:119

Detroit – Milvoki 117:126

Indijana – Dalas 104:127

Njujork – Hjuston 137:115

Juta – Finiks 103:117

Portland – Nju Orleans 90:124

