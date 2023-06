Čarapić produžio ugovor sa Podgoricom

Podgorica, (MINA) – Plejmejker Ognjen Čarapić i naredne sezone nosiće dres Podgorice, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da je Čarapić, koji je 2020. stigao u Podgoricu, za još godinu produžio ugovor.

“Veoma sam zadovoljan i srećan što nastavljam saradnju sa košarkaškim klubom Podgorica i naredne sezone. Imao sam priliku da se uvjerim da je to sjajna sredina, klub koji ima vrhunske uslove i gdje svaki mladi igrač ima sjajnu priliku da napreduje”, rekao je Čarapić za zvanični sajt kluba.

U tek završenoj sezoni Podgorica je igrala polufinale ABA druge lige, četvrfinale plej-ofa Prve lige, kao i finale Kupa Crne Gore, ali je Čarapić veći dio sezone propustio zbog zdravstvenih problema.

“Poslije propuštene sezone zbog post kovid problema mogu reći da su ti problemi iza mene i da se osjećam baš dobro. Već više od mjesec dana treniram u punom intezitetu. Nadam se odličnoj sezoni, uslovi u klubu su fenomenalni tako da očekujem dobre igre i još bolji plasman ekipe” naglasio je Čarapić.

On je u karijeri igrao za Budućnost, Megu, Burg i FMP.

